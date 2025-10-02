Embajada de Israel aclara situación de mexicanos que viajaban en flotilla a Gaza

INFOBAE

Seis connacionales se dirigían a entregar ayuda humanitaria cuando fueron interceptados por autoridades israelíes

La Embajada de Israel en México informó este jueves que los seis mexicanos que se encontraban en la Flotilla Global Sumud serán repatriados en los próximos días tras ser interceptados por autoridades de ese país cuando pretendían entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que al intentar violar el bloqueo naval que mantienen sobre la Franja, se realizó un operativo de seguridad en el que se interceptaron las embarcaciones y se trasladó a los tripulantes a tierra.

Respecto a los seis mexicanos, se informó que fueron enviados al puerto de Ashdod para posteriormente ser llevados a un centro de detención en Ketziot, donde se encuentran sanos y salvos.

Además, afirmó que la integridad física y los derechos de todas las personas que participaron en la flotilla “están plenamente garantizados”.

En tanto, su repatriación se lleva a cabo en colaboración con personal consular, por lo que se espera su regreso en los próximos días.

Las autoridades israelíes han mantenido comunicación directa con las autoridades mexicanas y con la Embajada de México en ese país, con lo que han atendido las solicitudes para facilitar el acompañamiento de connacionales involucrados.

Respecto al bloqueo del ingreso de la flotilla a la Franja de Gaza, la Cancillería detalló que el bloqueo naval fue impuesto en el año 2009 y su aplicación, aún en aguas internacionales, cumple con los principios del derecho internacional.

“Israel ha reiterado en múltiples ocasiones que el ingreso a una zona de conflicto activo como Gaza no es posible. Por ello, ofreció a los líderes de la flotilla opciones viables para que la ayuda humanitaria a bordo pudiera ser descargada en puertos cercanos y distribuida mediante canales establecidos”, detalla el comunicado.

El bloqueo naval sobre Gaza -recordó la embajada- fue reconocido en el Informe Palmer de 2011 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual señala que Israel “tiene derecho” a imponerlo y aplicarlo en aguas internacionales de manera legal cuando se detecta la intención de violarlo.