Otro accidente del transporte público en Huauchinango

Se habla de 20 pasajeros

Abelardo Domínguez

Este jueves se reportó la volcadura de una combi de pasajeros en el camino hacia la comunidad de Alseseca, según información compartida en grupos de emergencia.

Por el momento no se ha confirmado que si iban cuando menos veinte personas en la unidad.

Cuerpos de emergencia, como la Brigada Bush, Cruz Roja, ya se encuentran en camino hacia los hospitales, se habla de ccuando menos veinte personas lesionadas

Se recomienda extremar precauciones si transitas por la zona y facilitar el paso a los equipos de rescate.