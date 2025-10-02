Inseguridad Slider Principal

En aparente ajuste de cuentas asesinan a un hombre en el Seco

By Redaccion1 / 2 octubre, 2025

Desde Puebla

Un hombre murió luego de presunto ataque directo en San Salvador el Seco.

Primeros reportes indican que la victima portaba armas corta y larga.

Vecinos reportaron a los números de emergencia detonaciones y observaron hombres armados y encapuchados.

 

You may also like

Categorías