En aparente ajuste de cuentas asesinan a un hombre en el Seco

Desde Puebla
Un hombre murió luego de presunto ataque directo en San Salvador el Seco.
Primeros reportes indican que la victima portaba armas corta y larga.
Vecinos reportaron a los números de emergencia detonaciones y observaron hombres armados y encapuchados.
