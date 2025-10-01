En Puebla nadie está solo, afirma Laura Artemisa en Lechetón con Causa 2025

– Entregaron donativos Gobierno del Estado, diputados y diputadas locales

Desde Puebla

El Congreso del Estado fue sede del inicio del primer Lechetón con Causa Puebla 2025, un programa con el que se pretende recolectar leche para beneficiar a familias en situación de vulnerabilidad. Durante su mensaje de bienvenida, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, señaló que estas acciones tienen un propósito sensible y profundamente humano: ayudar a quienes menos tienen.

La legisladora indicó que este programa es un llamado a la empatía, la acción, la solidaridad y la justicia alimentaria, pues cada litro donado será muestra de que en Puebla nadie está solo, porque las personas están dispuestas a compartir y trabajar de la mano para participar e impulsar este tipo de programas.

“Este Lechetón representa una campaña de acopio y un acto solidario que nos convoca a reconocer una necesidad básica y urgente: el acceso a la leche como alimento esencial para todos los sectores de la población. Porque, aunque la leche no es un lujo, en pleno siglo XXI existen miles de familias que enfrentan barreras económicas que les impiden acceder a este alimento, a una canasta básica que les permita crecer con salud y bienestar y contar con los elementos para afrontar los retos de la vida con fortaleza y vitalidad”, dijo.

Laura Artemisa García señaló que el Congreso del Estado trabaja para que las y los poblanos puedan acceder a los artículos de primera necesidad, principalmente a todo tipo de alimentos. Por ello, resaltó el donativo que hicieron los diferentes Grupos y Representaciones Legislativas para sumarse a este programa y a esta causa.

Durante el evento, la secretaria de Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez Saavedra, expuso que la leche es un alimento esencial para el desarrollo físico y cognitivo, por lo que se debe garantizar su acceso para la niñez y la juventud.

Por otra parte, la titular del Programa de Abasto Social del Estado de Puebla, Iliana Paola Ruiz García, señaló que con este programa se pretende reunir 50 mil litros de leche para 25 mil hogares en situación vulnerable, por lo que este esfuerzo refleja el compromiso colectivo con la seguridad alimentaria.

En su mensaje, el gerente nacional del programa de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas, destacó la coordinación institucional y anunció que Puebla contará con tres nuevos centros de acopio en Libres, Tecamachalco y Coronango; asimismo, destacó que esta leche está fortificada y certificada como una de las mejores del país, pues tiene a 6.4 millones de beneficiarios.

A lo largo del evento se realizó la entrega simbólica de donativos por parte del Gobierno del Estado y de los diferentes Grupos y Representaciones Legislativas, para fortalecer este programa.

Congreso fortalece trabajo a través de investigación y colaboración de juventudes: Laura Artemisa

-Signan convenio de colaboración con El Colegio de Puebla

El Congreso del Estado firmó un convenio de colaboración con El Colegio de Puebla, en materia de investigación, profesionalización y servicio social.

Durante este evento, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, señaló que este tipo de acuerdos fortalecen el trabajo legislativo a través de la investigación y la participación de las y los estudiantes.

“Este es uno de los objetivos del convenio, la integración de las juventudes al Congreso del Estado a través del servicio social, que permite al Poder Legislativo refrescarse y motivarse con el ímpetu de la juventud; y a las y los estudiantes, brinda una oportunidad única de aprendizaje para servir a su estado y a su país”, afirmó.

En este evento, la diputada mencionó el valor de la profesionalización del personal del Congreso del Estado, como esencial para el desarrollo de sus actividades.

Por su parte, la presidenta de El Colegio de Puebla, Alejandra Sánchez González, celebró que por primera vez en 40 años la institución educativa lleve a cabo la firma de un convenio con el Poder Legislativo, con la convicción de que la unión entre la academia y la vida pública es clave para transformar realidades y construir un Estado más justo, transparente, equitativo y sostenible.

Durante la firma del convenio también se contó con la participación del titular de la Secretaría General del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera, quien subrayó que este convenio pretende fortalecer el trabajo conjunto para la realización de proyectos de investigación, la organización de cursos y seminarios, así como otorgar descuentos para las y los trabajadores del Poder Legislativo para la realización de estudios.