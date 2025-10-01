La IA podría automatizar hasta el 26 % de las funciones en arte, diseño, entretenimiento o medios

Universitat Oberta de Catalunya

Rendimiento, facilidad y confianza: tres factores impulsan el uso de la IA en la industria creativa

Una investigación de la UOC profundiza en los elementos que motivan y que frenan la adopción de la inteligencia artificial generativa en el proceso de creación artística

La inteligencia artificial está transformando el proceso creativo. La IA no solo permite generar textos complejos, imágenes y vídeos de alta calidad en pocos minutos, sino que también puede acompañar al pensamiento creativo, o servir de herramienta para la investigación previa a la producción artística. De su adopción, sin embargo, surgen también preocupaciones éticas alrededor de asuntos como la originalidad, la autoría, la propiedad o el potencial desplazamiento laboral.

Sobre todo ello, y sobre los factores que impulsan y frenan la adopción de la IA, profundiza el artículo “Aceptación de la Inteligencia Artificial Generativa en la industria creativa”, de Dominika Weglarz, doctorada en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) bajo la dirección de las investigadoras Ana Isabel Jiménez Zarco, del grupo interdisciplinar sobre las TIC (i2TIC-IA Lab), y Cintia Pla-Garcia, del grupo Management y eLearning (MeL) —ambos grupos adscritos a la unidad de investigación UOC-DIGIT—. Weglarz trabaja como directora de estrategia en One Horizon, una agencia creativa neoyorquina, y Jiménez Zarco y Pla-Garcia son también profesoras de los Estudios de Economía y Empresa.

“Entre otros muchos aspectos, la inteligencia artificial generativa puede facilitar la generación de ideas y participar en sesiones de brainstorming. Al aumentar la velocidad y la cantidad de ideas generadas, nos permite dedicar más tiempo al pensamiento crítico, y a poder evaluar y seleccionar las propuestas más sólidas y relevantes. En definitiva, la IA no reemplaza a la creatividad humana, pero puede potenciarla de forma significativa”, señala Weglarz.

El impacto de la IA generativa en la industria creativa

La inteligencia artificial generativa podría automatizar hasta el 26 % de las funciones en los sectores de artes, diseño, entretenimiento, medios y deportes, de acuerdo con las últimas investigaciones. Además, otros artículos señalan que el 75 % de los profesionales creativos considera que la IA es útil para tareas como la edición de imágenes y la búsqueda, con lo que se enfatiza su papel como facilitadora más que como creadora. El lanzamiento de modelos de IA como el que utiliza ChatGPT ha popularizado el uso de esta tecnología, pero en realidad hace tiempo que está abriéndose camino en el mundo del arte.

El lanzamiento, en 2016, de Next Rembrandt, una IA capaz de producir una pintura impresa tridimensional después de analizar 168.263 fragmentos de las 346 pinturas que se conservan del pintor barroco neerlandés, o el montaje de exposiciones como The UnReal Exhibition en Ámsterdam y World of AI·Imagination – ARTECHOUSE en Nueva York, que exhibían multitud de obras en cuyo proceso creativo participó la IA generativa, son buena muestra de cómo esta tecnología se ha abierto paso en el sector.

“A largo plazo, la IA transformará de manera significativa los procesos y las formas de trabajar en las industrias creativas. Es probable que se dedique menos tiempo a la ejecución técnica y más al pensamiento estratégico y a la ideación. Los perfiles creativos no necesariamente tendrán que dominar herramientas tradicionales, sino que deberán aprender a manejar nuevas plataformas basadas en inteligencia artificial”, subraya Weglarz. “En este nuevo contexto, las habilidades clave serán el pensamiento crítico, la dirección de ideas y la capacidad de colaboración con sistemas inteligentes. Esto no significa el fin del talento creativo, sino una evolución hacia un rol más estratégico y conceptual”.

¿Qué factores impulsan la adopción de la IA generativa?

Tras analizar multitud de factores que influyen a la hora de adoptar o no el uso de la inteligencia artificial generativa en alguna fase del proceso creativo, el estudio de Dominika Weglarz concluye que hay tres elementos que impulsan, por encima de todo, su adopción:

La expectativa de rendimiento. Es el factor de mayor peso, lo que significa que las herramientas que ayudan a realizar una tarea concreta de forma más eficaz son las que se adoptan con mayor facilidad.

Las condiciones de facilitación. Estas hacen referencia a todos los recursos que nos ayudan a aprender y a comprender cómo utilizar una determinada herramienta. Es decir, cuando las herramientas de IA ofrecen servicios de atención al usuario para resolver dudas o disponen de vídeos con demostraciones prácticas, su adopción se vuelve mucho más sencilla.

La confianza de la marca. De acuerdo con la investigación, las herramientas que han logrado construir una marca sólida, y como consecuencia tienen la confianza de los usuarios, serán adoptadas con mayor facilidad.

¿Y qué factores frenan a la IA en la industria creativa?

Dominika Weglarz, que ha centrado su tesis en la adopción de la inteligencia artificial generativa en las industrias creativas, comparando muestras de España y Estados Unidos, señala que existen también factores que frenan la adopción de la IA en las industrias creativas, aunque es difícil establecer barreras universales, ya que estas varían según el contexto, el perfil profesional y el nivel de digitalización de cada organización.

Para ella, aun así, las principales son el miedo al cambio y la resistencia cultural, las limitaciones económicas y la necesidad de formación y actualización casi constante. “Muchos profesionales se sienten paralizados ante la rapidez con la que evoluciona esta tecnología, lo que genera rechazo o desconfianza. En algunos casos, existe la percepción de que la IA amenaza el valor del trabajo humano o, incluso, los propios puestos de trabajo”, explica.

“Por otro lado, muchas de las herramientas de IA más avanzadas, especialmente las diseñadas específicamente para la industria creativa, son de pago y requieren una inversión continua. Esto puede suponer una barrera importante, especialmente para freelancers, pequeñas agencias o estudios independientes con recursos limitados. Lo mismo sucede con la necesidad de costear la formación continua”, concluye Weglarz.

Este proyecto se enmarca en las siguientes misiones de investigación: tecnología ética y humana, y transición digital y sostenibilidad. Además, favorece los siguientes objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU: 8, trabajo decente y crecimiento económico; y 9, industria, innovación e infraestructuras.

