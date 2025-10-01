Vecinos de Huauchinango golpearon a sujeto que invadió una casa

Abelardo Domínguez
Vecinos de Zacamila le dieron su “estáte quieto” a sujeto que se metió a una vivienda de la zona.
Brigada Bulls llegó a atenderlo de las heridas.
Amenazó a una mujer con su machete, por fortuna, algunos vecinos la auxiliaron y retuvieron al sujeto.
