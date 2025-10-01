Inseguridad Slider Principal

Vecinos de Huauchinango golpearon a sujeto que invadió una casa

By Redaccion1 / 1 octubre, 2025

Abelardo Domínguez

Vecinos de Zacamila le dieron su “estáte quieto” a sujeto que se metió a una vivienda de la zona.

Brigada Bulls llegó a atenderlo de las heridas.

Amenazó a una mujer con su machete, por fortuna, algunos vecinos la auxiliaron y retuvieron al sujeto.

