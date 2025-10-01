Inseguridad Sección Principal

Dejan feto en baño de la Upaep

By Redaccion1 / 1 octubre, 2025

Desde Puebla

En uno de los baños de la UPAEP Campus Central fue hallado feto en bolsas negras, en la colonia Santiago, Puebla capital.

La UPAEP afirmó desconocer el origen y las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, las clases se llevan con normalidad.

