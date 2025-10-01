Dejan feto en baño de la Upaep

Desde Puebla
En uno de los baños de la UPAEP Campus Central fue hallado feto en bolsas negras, en la colonia Santiago, Puebla capital.
La UPAEP afirmó desconocer el origen y las circunstancias del hecho.
Hasta el momento, las clases se llevan con normalidad.
