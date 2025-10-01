58 policías municipales despedidos por el actual ayuntamiento de Puebla: SSC

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana de Puebla capital, Félix Pallares Miranda, señaló que a un año de la administración se ha convocado a 167 elementos por diversas circunstancias o faltas administrativas.

De esta cifra, 109 han sido suspendidos y 58 dados de baja.

En este sentido, explicó que estos elementos fueron a comparecer en la Comisión de Servicio de Carrera, más de 100 están en el proceso de investigación y verificación.

Lo señaló cuando fue cuestionado sobre el proceso de control y confianza que se les aplica a los elementos.