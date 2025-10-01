Mezcal poblano gana máxima puntuación mundial en Spirits Selection 2025

-El 60 Fierros, Arriando Mulas, de Caltepec, obtuvo 100/100 puntos.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO. – El mezcal poblano 60 Fierros, Arriando Mulas hizo historia al alcanzar una calificación perfecta de 100/100 puntos en la 27ª edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, celebrada en Jalisco. Se trata del primer mezcal que logra la máxima puntuación en la historia del certamen, que reunió a más de dos mil 500 muestras de 70 países, evaluadas por un jurado de 140 expertos internacionales.

En el marco de la conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alejandro Armenta, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que este resultado coloca a Puebla en el centro de la industria mundial de espirituosos. “Este logro representa un orgullo para nuestro estado y para México entero, pues consolida al mezcal poblano como un referente internacional”, subrayó.

El secretario explicó que el galardón obtenido, conocido como Spirits Selection Revelation, no solo premia la calidad del producto sino también el trabajo comunitario y la tradición mezcalera que caracteriza a la región del Valle de Tehuacán. Agregó que el mezcal ganador forma parte de la primera edición especial del Mezcal Puebla Cinco de Mayo, que pronto estará disponible en el mercado.

Durante su intervención, el maestro mezcalero Melecio Meza Correa, creador del destilado y presente en la rueda de prensa, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado. Señaló que la complejidad del mezcal cristalino radica en sus notas de frutas maduras, sándalo, especias ahumadas y una textura elegante con marcada mineralidad.

“Este reconocimiento no es solo mío, sino de Puebla y de la tradición mezcalera mexicana”, afirmó.

Finalmente, Chedraui informó que Puebla obtuvo un total de 18 medallas en esta edición del concurso: 11 de plata, 5 de oro y 2 grandes de oro, además del premio absoluto al mejor espirituoso del mundo.

“Es un triunfo que confirma la visión del gobernador Alejandro Armenta de posicionar a Puebla como un polo de desarrollo económico con identidad y raíces profundas”, concluyó.