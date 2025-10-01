Consolida Pepe Chedraui acciones a favor de la tranquilidad de las familias poblanas

– _Existe coordinación entre Estado, Municipio y comités voluntarios para atender emergencias como el incendio en el Parque Industrial de la Resurrección y la temporada de lluvias: Franco Rodríguez_

– _En la última semana se reportaron más de cinco mil auxilios atendidos: coronel Félix Pallares_

– _El esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y la comunicación permanente que se mantiene para garantizar la seguridad y tranquilidad de las y los poblanos: Andrés Villegas_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 01 de octubre de 2025.- Como parte de las estrategias para mantener una capital en orden, mismas que son encabezadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, cuyo objetivo es seguir generando entornos de paz, brindando protección a las y los habitantes de la capital del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), continúa fortaleciendo dichas estrategias en beneficio de las familias poblanas.

En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Franco Rodríguez, reconoció el trabajo del personal del Estado, del Municipio y comités voluntarios para atender los acontecimientos de los últimos días como el incendio en el Parque Industrial de la Resurrección, así como por la temporada de lluvias.

Asimismo, el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado, Andrés Villegas, reconoció el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y la comunicación que se mantiene para la atención de estos incidentes y a favor de las y los poblanos.

Por su parte el titular de la SSC, coronel Félix Pallares Miranda, dio a conocer el informe de resultados, correspondiente al periodo que va del 23 al 29 de septiembre, en el que se atendieron 5 mil 423 auxilios, con un promedio de 774 solicitudes de apoyo al día, resaltando la implementación de la nueva línea directa con la Policía de la Ciudad, a través del número telefónico 222 303 8520.

En el mismo periodo, se han efectuado nueve operativos “Centinela”, conjuntamente con el Estado y la Federación, teniendo 72 puntos de inspección, realizando 945 inspecciones a motocicletas y automóviles, además, se realizaron 17 infracciones y hubo dos personas detenidas.

Asimismo, se han efectuado 92 operativos Transporte Seguro, en más de 100 rutas del servicio colectivo; 481 unidades fueron inspeccionadas, así como 2 mil 234 personas consultadas, dando como resultado la detención de una persona.

En cuanto al operativo “Angelópolis”, se realizaron seis acciones en las que fueron resguardadas dos personas de nacionalidad colombiana y el aseguramiento de una motocicleta.

Derivado de la implementación de despliegues territoriales en colonias, barrios y juntas auxiliares, que forman parte del Municipio de Puebla, esta Secretaría informa que, en el mismo periodo, se aseguraron: cinco cargadores y cartuchos, se decomisaron 613 gramos de sustancias ilícitas, destacando el trabajo de la Unidad Canina K9, sobre todo en centrales de autobuses, así como paqueterías.

También, se recuperaron 32 vehículos con reporte de robo. Durante estas acciones, se reportó la detención de 96 personas, donde 16 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, siete ante la autoridad especializada en adolescentes, y 62 quedaron a disposición del Ministerio Público, de los cuales 12 fueron por robo a comercio, 17 por robo de vehículo, nueve por delitos contra la salud, 12 por robo a transeúnte, entre otros.

Por su parte, Prevención del Delito indicó que, a través de su área de búsqueda de personas, se logró localizar sanos y salvos a 20 ciudadanos, entre ellos tres mujeres menores, tres mujeres adolescentes, tres mujeres adultas y dos hombres menores de edad.

La Secretaría destaca el trabajo que realizó el personal de Protección Civil, al combatir de manera coordinada con Bomberos del Estado, con una participación de 55 elementos, el incendio de una bodega de algodón, el sábado pasado y que duró 49 horas, con una pérdida material de 5 mil toneladas de material, pero afortunadamente sin personas lesionadas, ni la pérdida de vidas humanas.

Finalmente, a través del Comité Tláloc, se mantiene un monitoreo permanente en colonias aledañas al río Atoyac, en puntos como es el Puente Rojo en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas; el Puente de México, sobre Bulevar Forjadores, la zona de compuerta, en Prolongación Reforma de la colonia Reforma Sur; y el Puente Santa Cruz en la colonia Santa Cruz Buenavista.