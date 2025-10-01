Gobierno de Puebla entregó donativo Lechetón con Causa 2025

Erika Méndez

El gobierno de Puebla entregó el donativo “Lechetón con Causa 2025”, con inversión de un millón de pesos materializado en 35 mil litros de leche.

La titular de Abasto Social, Liliana Paola Ruíz García, destacó que se trata de la primera edición del programa bajo el objetivo de recolectar 50 mil litros de leche.

Explicó que el producto será destinado directamente al sector más vulnerable de la población, niños y familias en situación de carencia alimentaria.