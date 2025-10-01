BUAP activa protocolos de seguridad para garantizar la integridad de estudiantes

María Huerta

Ante mensajes violentos publicados en redes sociales, la BUAP, a través de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU), activó los protocolos, para garantizar la integridad de estudiantes.

Cabe mencionar que en redes sociales circularon mensajes violentos y la amenaza de un presunto atentado en la facultad de Ciencias de la Computación.

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma de Puebla, indicó que, ante tal situación, se reforzaron las medidas de seguridad en todas las unidades académicas y las clases se realizan de forma normal.

“La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria activó los protocolos correspondientes para garantizar la integridad de las y los estudiantes, en coordinación con los cuerpos policíacos del estado y el municipio, el Grupo K9 y la Fiscalía del Estado”.

Finalmente, añadió que las estudiantes afectadas por estas amenazas están recibiendo el acompañamiento de la Abogada General e instancias arriba mencionadas, para salvaguardar su integridad.