¡Ejecución en Cuautlancingo! asesinan a un adentro de su propio negocio

Desde Puebla
Un hombre fue ejecutado a balazos por sujetos desconocidos dentro de un local comercial sobre el bulevar Forjador, en Cuautlancingo.
Los primeros reportes indican que la víctima era el dueño de este local de caldos de gallina.
Algunos testigos señalan que hombres armados llegaron y, sin mediar una palabra, le dispararon en diferentes ocasiones.
