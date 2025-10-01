BUAP exhorta a estudiantes a llamar al CAE ante cualquier amenaza o riesgo

María Huerta
A través de un comunicado en redes sociales, la BUAP llamó a la comunidad estudiantil para que, ante cualquier amenaza o riesgo al interior de algunar unidad académica, puede comunicarse a la Central de Atención a Emergencias (CAE).
La Universidad Autónoma de Puebla expone que la CAE – de la Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU)- atiende cualquier situación que ponga en peligro la integridad de la comunidad.
Por lo anterior, los números a los que se pueden comunicar los interesados, son: 800-276-9611 o al WhatsApp 22-25-97-09-66.
