Video: Cierran retorno de Periférico y Forjadores tras inundación

Erika Méndez

La secretaría de Infraestructura de Puebla cerró el retorno de Periférico y Forjadores, tras la inundación durante esta temporada de lluvias, que ha dejado diversas unidades varadas.

La dependencia estatal informó que existe un problema con el drenaje, durante las próximas cuatro semanas permanecerá bloqueada la vialidad para las reparaciones correspondientes y evitar mayores afectaciones.

Indicó que los automovilistas podrán tomar las siguientes vías alternas:

Los vehículos que circulan sobre Bulevar Forjadores con sentido a Puebla deberán continuar de frente y retornar más adelante a la izquierda para incorporarse a Periférico Ecológico sentido a Volkswagen.

En tanto, quienes circulan sobre Periférico Ecológico con sentido a Atlixco deberán continuar hasta incorporarse a la derecha en el puente del Camino Real a Momoxpan subir al puente para retornar y tomar la lateral en calle Ignacio Allende para tomar dirección a Volkswagen.