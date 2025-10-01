Fiestas de Octubre 2025: ¡De Belinda a Grupo Frontera! Revelan más artistas para la cartelera de conciertos

MILENIO

Tal y como lo habían prometido, las Fiestas de Octubre revelaron una segunda parte de artistas que formarán parte de los conciertos masivos que se realizan en el Foro Principal del Auditorio Benito Juárez.

Este nuevo complemento suma a talento nacional e internacional y predominan los géneros pop y banda; entre ellos destacan las presentaciones de Belinda que llega por primera vez a este recinto, asimismo la española Bad Gyal que traerá el sabor del reggaetón y trap, y en esta misma línea Piso 21.

Por parte de la banda y como primeras veces llega Grupo Frontera, y ya con experiencia en el recinto; Intocable, banda El Recodo y la Arrolladora Banda El Limón.

¿Cuál es el nuevo cartel de artistas anunciado para Fiestas de Octubre?

Se revelaron una segunda parte de los artistas que se presentarán en el Foro Principal. Estos son:

4 de octubre Icons of Classic Rock

5 de octubre Banda el Recodo

9 de octubre Camila

19 de octubre Belinda

21 de octubre Grupo Pesado

23 de octubre Piso 21

25 de octubre Grupo Frontera

31 de octubre Intocable

1 de noviembre Bad Gyal

4 de noviembre La Arrolladora Banda El Limón

Cabe señalar que en esta ocasión y para evitar que las personas acudan desde tempranas horas al foro principal, los boletos en las gradas serán enumerados.

Asimismo en sus redes sociales, las Fiestas de Octubre informaron que aún faltan más artistas por revelar, de hecho aún no se han dado a conocer los shows para los más pequeños que según lo dicho en la rueda de prensa pasada, habrá todos los domingos.

¿Cuánto cuestan los boletos para Fiesta de Octubre?

Los precios de los boletos de entrada a las Fiestas de Octubre tuvieron un ligero aumento y el costo quedó así: público en general 60 pesos, niñas y niños de 3 a 12 años 30 pesos, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad 30 pesos. Ingreso a canica azul 40 pesos y las escuelas 30 pesos.

Se pueden adquirir directamente en las taquillas del recinto, además del acceso a los conciertos, incluye acceso a las instalaciones, donde hay juegos, comida y mucho más.

Para los conciertos se informó que los costos van de los 400 a los 2 mil pesos, y para las zonas preferentes, de este nueva cartelera la preventa estará disponible a partir del domingo 24 de agosto a través de Ticketmaster.