Aprueba Comisión del Congreso exhorto para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas

– Destacan labor de organización que apoya a la ciudadanía en materia de protección civil

– Presentan programa en favor de menores en situación de migración

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se aprobó un acuerdo para exhortar a la CDH a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación del Estado, elabore y difunda un protocolo de actuación para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, para la prevención y atención de conductas contra aquellos sectores y en apego al marco normativo nacional e internacional aplicable.

Al respecto, la diputada promovente del acuerdo, Angélica Patricia Alvarado Juárez, detalló que con el exhorto dirigido a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) se pretende sumar esfuerzos y defender las garantías de todas y todos, para que ninguna persona defensora o periodista se quede sin atención, respuesta o protección.

Durante la sesión del órgano colegiado estuvieron presentes los diputados Roberto Zataráin Leal, José Miguel Trujillo de Ita y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, así como la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez.

DESTACAN LABOR DE ORGANIZACIÓN QUE APOYA A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD VIAL

Como parte de las actividades legislativas, sesionó la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, donde la directora de Cinco Panes y Dos Peces A.C., Alicia Valdovinos Septién, detalló su labor en la gestión de proyectos, apoyo y construcción de redes comunitarias para atender rubros de protección civil y seguridad vial.

Destacó que, con la colaboración de las comunidades, se capacita a líderes locales como promotores de prevención de riesgos, para actuar ante una emergencia y ser brigadistas, por ejemplo, ante derrumbes.

La diputada Celia Bonaga Ruiz, así como los diputados Roberto Zataráin Leal y José Miguel Trujillo de Ita reconocieron la labor de la asociación civil en favor de las comunidades más vulnerables, a través del Programa Enlaza México.

A la sesión acudieron las diputadas Celia Bonaga Ruiz y Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez, así como los diputados José Miguel Trujillo de Ita y Roberto Zataráin Leal, quienes entregaron un reconocimiento a la presidenta de la asociación civil.

PRESENTAN PROYECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN SITUACIÓN DE MIGRACIÓN

Durante la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, se presentó el proyecto denominado “Ruta de atención integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración”, el cual está basado en estándares nacionales e internacionales, de acuerdo con los lineamientos, políticas y acuerdos firmados por el Estado Mexicano.

La presentación estuvo a cargo de Gonzalo Prado Álvarez, Secretario Ejecutivo del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, quien explicó que el objetivo de esta ruta es proteger, promover, respetar y garantizar los derechos de las y los menores migrantes.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas destacó la labor que se realiza con esta ruta, pues “es importante verlo con el enfoque de las diferentes infancias y sobre todo salvaguardando el interés superior de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración”.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Araceli Celestino Rosas, Laura Guadalupe Vargas Vargas y Esther Martínez Romano, así como el diputado Pável Gaspar Ramírez.

Comisión del Congreso avala propuesta para garantizar vivienda con perspectiva de género y no discriminación

La Comisión de Vivienda del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de incorporar como principios del ordenamiento legal, la igualdad, la perspectiva de género y la no discriminación.

El proyecto de dictamen, realizado con la iniciativa de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, también establece promover oportunidades de acceso a la vivienda adecuada en favor de mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.

De igual manera, se armoniza la denominación de vivienda adecuada, en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En su exposición, la diputada Floricel González Méndez reconoció la visión sensible y comprometida de la diputada Nayeli Salvatori, para ofrecer seguridad y nuevas oportunidades a las mujeres que han sido víctimas de violencia, a través de un marco legal más justo, más humano y más igualitario.

“Nos comprometemos a dar pasos firmes para que la vivienda se convierta en una herramienta contra la violencia. Porque ninguna mujer, ninguna niña debe volver a sufrir violencia por no tener un hogar seguro”, afirmó la legisladora.

De igual manera, la diputada Xel Arianna Hernández García celebró este tipo de iniciativas para fortalecer los esfuerzos de todas las mujeres que trabajan fuerte para dar un mejor patrimonio a sus familias.

COMISIÓN DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA A FAVOR DEL CUIDADO DEL AGUA

Por otra parte, la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura de la LXII Legislatura recibió a José Luis Díaz Durán, director de proyectos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), quien abordó el tema relacionado con la Cultura del Agua.

Durante su ponencia, el director del Ceaspue dio a conocer que trabajan coordinadamente con autoridades educativas para fomentar el cuidado del agua en Puebla, con la finalidad de concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar el recurso hídrico, a través de cursos, talleres de capacitación y material didáctico.

Así como la creación de Espacios de Cultura del Agua en los 217 municipios, donde se llevan a cabo reuniones de trabajo, así como planeación de eventos y difusión de la cultura del agua.

Durante la sesión del órgano colegiado, la diputada Norma Estela Pimentel señaló la relevancia de sumar esfuerzos para fortalecer acciones en el cuidado del agua.

Asimismo, la diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales reconoció el gran esfuerzo por parte de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla para poder llegar a todo el estado con el objeto de concientizar sobre la cultura del agua. Mencionó también que se llevará a cabo el análisis del presupuesto para mayor difusión con la finalidad de prevenir problemáticas futuras.

Por su parte, los diputados Oscar Mauricio Céspedes Peregrina y Jaime Alejandro Aurioles Barroeta refrendaron su compromiso para unir esfuerzos a favor de estas prácticas y actividades a favor del cuidado del agua.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Fedrha Isabel Suriano Corrales y Norma Estela Pimentel, así como los diputados Oscar Mauricio Céspedes Peregrina, Andrés Iván Villegas Mendoza, Roberto Zataráin Leal, Jaime Alejandro Aurioles Barroeta y Marcos Castro Martínez.