Seguridad y obra pública, rubros con más recursos en 2026: Implan

María Tenahua
El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (implan), Jesús Sánchez Reliac, señaló que seguridad y obra pública y movilidad serán rubros a los que se les destinará mayor presupuesto en 2026.
Refirió que, una vez que se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2028, se determinó que dichos rubros son prioritarios para el ayuntamiento de Puebla.
Se escucharon las voces de los habitantes de las 17 juntas auxiliares para definir las estrategias y programas.
You may also like
-
Tonantzin Fernández mejora la imagen urbana de San Pedro Cholula
-
Atlixco se suma al programa federal de vivienda
-
Pone en marcha Pepe Chedraui la campaña de prevención “El acoso no va contigo
-
A través del CUPS, la BUAP ha realizado 24 campañas y programas de alfabetización en Puebla
-
Detienen a trailero armado en Tehuacán