Seguridad y obra pública, rubros con más recursos en 2026: Implan

María Tenahua

El coordinador del Instituto Municipal de Planeación (implan), Jesús Sánchez Reliac, señaló que seguridad y obra pública y movilidad serán rubros a los que se les destinará mayor presupuesto en 2026.

Refirió que, una vez que se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2028, se determinó que dichos rubros son prioritarios para el ayuntamiento de Puebla.

Se escucharon las voces de los habitantes de las 17 juntas auxiliares para definir las estrategias y programas.