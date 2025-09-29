Tonantzin Fernández mejora la imagen urbana de San Pedro Cholula

*La presidenta municipal dio el banderazo de arranque a dos obras en juntas auxiliares*

Desde Puebla

*29 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la mejora de la imagen urbana, la movilidad y la seguridad del municipio, trabajando sin distinción en cada una de las juntas auxiliares.

Bajo esta premisa, la presidenta municipal dio el banderazo de inicio a dos obras públicas largamente solicitadas por la ciudadanía, en las juntas auxiliares de Rafael Ávila Camacho y San Juan Tlautla, al tratarse de vialidades principales que impactan directamente en la vida cotidiana de sus habitantes.

En Rafael Ávila Camacho (Manantiales), comenzó la rehabilitación de la Avenida Juárez, entre Río Rabanillo y Papagayo, una de las arterias más importantes por su actividad comercial y conexión con la Unidad Deportiva de la comunidad.

De igual forma, en San Juan Tlautla se puso en marcha la construcción con concreto asfáltico de la calle 4 Norte, entre la 2 Oriente y el CAIC, vialidad que enfrentaba la problemática de estar en terracería y presentar inundaciones, afectando principalmente a niñas, niños y padres de familia en sus traslados diarios.

Durante los arranques, Tonantzin Fernández subrayó que en San Pedro Cholula ninguna junta auxiliar está por encima de otra, y que su gobierno trabaja para abatir el rezago con obras que generen un impacto social positivo. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir acercando más y mejores servicios a cada hogar cholulteca.