Atlixco se suma al programa federal de vivienda

Familias de Atlixco serán beneficiadas

Desde Puebla

En sesión de Cabildo, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala presentó y logró la aprobación del punto de acuerdo para la donación de un predio que permitirá consolidar el programa de vivienda impulsado por la presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado, Dr. Alejandro Armenta, en coordinación con Conavi y Fovissste.

El terreno será destinado a la construcción de entre 255 y 765 viviendas, con el objetivo de beneficiar a hasta 765 familias atlixquenses en situación de vulnerabilidad.

El programa está dirigido a personas sin vivienda propia, con ingresos menores a dos salarios mínimos diarios, así como a madres jefas de familia, personas con discapacidad, adultos mayores y comunidades indígenas.

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invita a la ciudadanía a no dejarse engañar, recordando que el proceso se llevará a cabo únicamente a través de las instituciones oficiales. En los próximos meses, el Gobierno Federal emitirá la convocatoria oficial con los requisitos para participar.