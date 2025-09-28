Ariadna Ayala y Alejandro Armenta encabezan el 60 festival Huey Atlixcáyotl

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta recibió el bastón de mando y, junto a la presidenta municipal, Ariadna Ayala, encabezó el 60festival Huey Atlixcáyotl.

Con música, flores y vestimenta tradicional, llegaron los invitados al festival del Huey Atlixcáyotl, que presidió la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala.

Uno a uno pasaron los comités de baile, que engalanaron el cerro de San Miguel, vestido de colores y repleto de danzas tradicionales.