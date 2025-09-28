Comisión del Congreso avala programas de activación física en el ámbito laboral  

– También aprueba reformas a la Ley de la Juventud, para reconocer el principio de interseccionalidad

Desde Puebla

La Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado avaló el proyecto de dictamen para adicionar la Ley Estatal del Deporte, con la finalidad de diseñar e implementar programas de activación física en el ámbito laboral.

El objetivo, señaló la diputada Ana Lilia Tepole Armenta, es promover el deporte entre las personas trabajadoras de los entes gubernamentales, con la finalidad de impulsar la cultura del autocuidado de la salud de las personas, las familias y las comunidades, con enfoque preventivo.

El proyecto de dictamen, formulado con la iniciativa presentada por el diputado José Luis Figueroa Cortés, establece adicionar la fracción XI Bis al artículo 18 de la Ley Estatal del Deporte.

Por otra parte, las y los legisladores integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de dictamen para reformar la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el propósito de reconocer en el ordenamiento legal el principio de interseccionalidad, definiendo ésta como la confluencia de múltiples factores de vulnerabilidad y riesgos de discriminación que se interrelacionan y acumulan, generando formas específicas de exclusión que afectan y colocan a las personas jóvenes en situación de desventaja, con el fin de prevenirlos y atenderlos para garantizar el acceso y ejercicio igualitario de sus derechos.

La diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala señaló que la iniciativa busca evitar que se vea a la juventud como un solo grupo, sino reconocerla con su diversidad, pluralidad y sus distintas realidades.

“Se busca que el Estado y los municipios tengan la obligación de mirar todas esas diferencias para diseñar políticas que dejen de lado las recetas generales que solo invisibilizan a las juventudes. Hablar de interseccionalidad es hablar de justicia y dignidad para este sector de la población”, afirmó la diputada.

Las y los legisladores del órgano colegiado aprobaron la iniciativa presentada por las diputadas Leonela Jazmín Martínez Ayala y Ana Lilia Tepole Armenta, para reformar las fracciones VI y VII y adicionar la fracción VIII al artículo 3 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Ana Lilia Tepole Armenta, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Xel Arianna Hernández García, Elvia Graciela Palomares Ramírez, María Fernanada de la Barreda Angón, así como el diputado Jaime Natale Uranga.

Avala Comisión del Congreso exhorto para considerar a Puebla en el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera

– Aprueban exhorto para la inclusión de personas con discapacidad en el sector laboral

En atención al índice de vehículos extranjeros introducidos en la entidad en condiciones de irregularidad, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal a que considere a Puebla en el programa en la materia.

La propuesta legislativa, impulsada por el diputado Elías Lozada Ortega, contempla la inclusión de la entidad en el Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, con el fin de otorgar certeza jurídica a las personas propietarias, fortalecer la seguridad pública mediante el control vehicular, y contribuir al orden fiscal y administrativo en el Estado.

Durante la sesión, donde se dio respuesta a distintos oficios enviados por ciudadanos e integrantes de Ayuntamientos, estuvieron presentes las diputadas Laura Guadalupe Vargas Vargas y María Fernanda de la Barreda Angon, así como los diputados Rafael Micalco Méndez, Julio Miguel Huerta Gómez y Óscar Mauricio Céspedes Peregrina.

En sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, se aprobó un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Estado y al Sistema Estatal DIF para que, en el ámbito de su competencia, promuevan la incorporación de al menos el tres por ciento de personas con discapacidad en los centros de trabajo, así como para que implementen programas de capacitación que permitan a este grupo desarrollarse plena y dignamente en el ámbito laboral y profesional.

Tras la aprobación del exhorto, presentado por el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, la diputada Guadalupe Yamak Taja manifestó su apoyo, ya que con estas acciones se refuerza el derecho de las personas con discapacidad a un trabajo digno; asimismo, consideró que es necesario iniciar con dicha contratación en las dependencias estatales y los municipios.

Durante la sesión estuvieron presentes las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, Esther Martínez Romano, Norma Estela Pimentel Méndez y Guadalupe Yamak Taja.