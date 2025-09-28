Este domingo 28 de septiembre se estrena la 12ª temporada de “Una familia de diez”

Por Mino D’Blanc

Este domingo 28 de septiembre en la barra de las 20:00 horas por “las estrellas” se estrena la décimo segunda temporada de “Una familia de diez”, la exitosa serie de comedia producida por el experimentado y talentoso Pedro Ortiz de Pinedo para TelevisaUnivision.

Protagonizada por el primer actor, productor, director y empresario Jorge Ortiz de Pinedo, “Una familia de diez” narra la historia de Plácido López Turrubiates Aguado, quien es un noble y sufrido jefe de familia que intentará acabar con el desorden en que se ha convertido el departamento de dos recámaras y un baño en el que su Familia de Diez, formada por parientes gorrones y abusivos, viven a sus costillas.

Debido a que Plácido es el único que trabaja, los problemas se han multiplicado con la llegada de Sol y Julián, quienes son sobrinos de Renata, su esposa. Pero él informará a sus parientes que las contribuciones económicas al hogar serán compensadas con el uso de los espacios de la casa por lo que, quienes no aporten recursos, no tendrán en dónde dormir, no podrán utilizar el baño y mucho menos comer, lo que provocará situaciones chuscas y divertidas, desatando una guerra entre los integrantes del departamento que pondrán de cabeza la estabilidad de la familia.

“Una familia de diez” es una serie basada en los personajes de la comedia teatral “El casado casa quiere” de Alfonso Paso, consta de 14 capítulos y cuenta con las actuaciones de Eduardo Manzano, Zully Keith, Carlos Ignacio, Andrea Torre, Mariana Botas, María Fernanda García, Moisés Iván Mora, Camila Rivas, Wendy Braga, Oswaldo Zárate, Luz Edith Rojas y El Chevo. Además, tiene las participaciones especiales de Maribel Guardia, Pedro Moreno, Hugo Alcántara, Ignacio Nacho, Isaac Salame, Jorge Losa, José Luis Rodríguez “El Guana”, Lorena Bargalló, Paco Rueda y Tadeo Bonavides.