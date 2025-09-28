Reiteran Citlalli Hernández y Pepe Chedraui compromiso para una capital más igualitaria y libre de violencia contra mujeres

Arlette Hernández

En el marco de la “Asamblea de Mujeres, Voces por la Igualdad y Contra las Violencias”, que se realizó en la capital poblana el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, refrendó el compromiso del Gobierno de la Ciudad para continuar trabajando por espacios más igualitarios y libres de violencia.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, afirmó que este es un espacio que busca incentivar la participación de las mujeres en la construcción de políticas públicas y promover su seguridad y bienestar , en concordancia con las indicaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, expresó que en el estado de Puebla ya instalaron las asambleas en los municipios más importantes, incluyendo a la capital.

“Quiero decirles que está asamblea es para escucharlas a ustedes, queremos escuchar sus propuestas, sus planteamientos, sus denuncias. Me comprometí a visitar el mayor número de municipios del país antes de que acabará el año, son casi 2 mil 500 municipios, pero esta misión empezó en mayo; y yo me comprometí a visitar más de 600 municipios del país”

“Estas asambleas no solo demuestran el futuro de políticas públicas para combatir la violencia y promover la igualdad, también están construyendo comunidades que, a partir de sus voces, se convierten en motor de transformación para todo México”, precisó.

Por su parte, Yadira Lira Navarro, titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Puebla, destacó que en la administración trabajan para que la violencia no se normalice; por ello, en el estado se han abierto las Casas Carmen Serdán para brindar apoyo y asistencia a las niñas, adolescentes y mujeres, bajo la visión del gobernador Alejandro Armenta.

Asimismo, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, afirmó que Citlalli Hernández es una aliada de las mujeres y gracias a ella, y la Presidenta de la República, las mujeres tienen una voz más fuerte.

“Hoy somos sede de uno de los cierres estatales de las asambleas, un momento que nos llena de orgullo y de responsabilidad compartida. Hoy reconoceremos también a las mujeres que lideran sus comunidades, las presidentas de las juntas auxiliares que nos acompañan, muchas gracias”

Estas reuniones ofrecen un diálogo abierto con escucha activa y participación, fomentan la creación de redes comunitarias y recogen las inquietudes, necesidades y propuestas de las mujeres en sus territorios. Asimismo, brindan información sobre los mecanismos de atención y acompañamiento integral de las administraciones federal y estatal, así como del programa federal Tejedoras de la Patria, que convoca a mujeres líderes para fortalecer redes comunitarias.

Además, se imparten talleres, como “Igualdad y no discriminación”, por parte del CIEG, con la finalidad de aportar herramientas conceptuales que fortalezcan las acciones en favor de las mujeres.