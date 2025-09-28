Dejan a ejecutado en Cañada Morelos

Desde Puebla
Cadáver de un masculino fue dejado en el interior de camioneta abandonada, en inmediaciones de Cañada Morelos.
En un paraje solitario ubicado sobre camino de terraceria, a unos 500 metros de la carretera federal Azumbilla–El Seco, frente a la zona de invernaderos de Cañada Morelos.
En la escena del crimen se hallaba una camioneta tipo Van, marca Toyota, color blanco, con placas de circulación particulares, en el asiento del copiloto estaba en posición fetal el cuerpo sin vida de un masculino, con al menos un impacto de arma de fuego en la cabeza.
De manera no oficial se conoce que podría tratarse de Jorge Jovani alias “El Yoco”, según era señalado como presunto líder de una banda dedicada al robo al transporte pesado sobre la carretera federal Azumbilla- el Seco y la autopista Cuacnopalan- Oaxaca; pero las autoridades no han emitido su postura y se espera mayor información en las próximas horas.
