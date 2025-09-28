Estados se hacen agua: reportan inundaciones; niegan ayuda a damnificados en Chiapas

Excelsior

Las lluvias siguen causando estragos, como inundaciones, en estados como San Luis Potosí, Yucatán y Sonora. En Hidalgo se indaga si un derrumbe fue provocado por las precipitaciones o por una falla geológica, mientras que en Chiapas, el acalde de Mapastepec se negó a entregar ayuda a habitantes de una zona afectada.

Desde la noche del viernes, en San Luis Potosí, una fuerte tormenta azotó la zona metropolitana, prolongándose hasta la madrugada de ayer.

La inusual precipitación provocó severas afectaciones en vialidades clave y en al menos una decena de colonias, donde hay encharcamientos hasta inundaciones graves.

El puente Pemex se convirtió en uno de los puntos más críticos, con varios vehículos varados bajo el agua y conductores rescatados.

En colonias cercanas a la Feria Nacional Potosina, los drenajes pluviales colapsaron. Esto provocó que el agua reventara alcantarillas, inundando calles y viviendas.

En el fraccionamiento Flores del Aguaje, habitantes de un fraccionamiento contiguo derribaron un muro divisorio para desahogar el agua que los afectaba, causando, a su vez, la inundación de sus vecinos.

En Yucatán, hubo caída de árboles y postes.

En Guaymas, Sonora, durante las horas que azotó el fenómeno meteorológico, hubo marejadas que afectaron yates que brindan paseos turísticos, inundación de zonas habitacionales, hoteleras y comerciales, granizadas e incluso un rayo que impactó en una palmera partiéndola en dos e incendiándola.

También hubo deslaves, socavones e inundaciones en los caminos. En varias partes del estado hubo crecidas en arroyos, derrumbes y daños por inundación, además del cierre de tramos carreteros en la sierra y la región fronteriza.

En Hidalgo, autoridades investigan si un derrumbe de grandes dimensiones que ocurrió en la carretera federal México-Tampico, a la altura del kilómetro 140, en el municipio de Lolotla, fue provocado por las lluvias de las últimas horas o si se debe a una falla geológica en la zona.

En Chiapas, el edil de Mapastepec, Amando de la Cruz, negó la ayuda humanitaria que fue trasladada en un helicóptero de la Secretaría de Protección Civil para los habitantes de la comunidad Santa Rita las Flores ubicada en la serranía de esa demarcación.

Las afectaciones en Mapastepec se registraron a causa de la tormenta tropical número 33 y provocó daños en dos puentes y en decenas de comunidades, así como en escuelas y viviendas.