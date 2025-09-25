Video: Se forma socavón a unas calles del Zócalo de la ciudad

María Tenahua

Este jueves, se formó un socavón a unas calles del Zócalo de la ciudad, en la avenida Juan de Palafox y Mendoza y el bulevar 5 de Mayo, lo que ha ocasionado el cierre de calle para los automovilistas.

En este sentido, se encuentra acordonada la zona para evitar un hecho qué lamentar, toda vez que esto es paso a la circulación.

El subdirector municipal de Infraestrucutra Edgar Dávila Ramos, informó que reciben de tres a cuatro reportes a la semana por afectaciones en la pavimentación.