Video: Se forma socavón a unas calles del Zócalo de la ciudad

María Tenahua
Este jueves, se formó un socavón a unas calles del Zócalo de la ciudad, en la avenida Juan de Palafox y Mendoza y el bulevar 5 de Mayo, lo que ha ocasionado el cierre de calle para los automovilistas.
En este sentido, se encuentra acordonada la zona para evitar un hecho qué lamentar, toda vez que esto es paso a la circulación.
El subdirector municipal de Infraestrucutra Edgar Dávila Ramos, informó que reciben de tres a cuatro reportes a la semana por afectaciones en la pavimentación.
