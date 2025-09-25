Inseguridad Slider Principal

Cadaver de un hombre flotaba en canal de riego en Altepexi

By Redaccion2 / 25 septiembre, 2025

Sadit González

El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue descubierto en un canal de riego en San Francisco Altepexi.

Durante la mañana de este jueves en la colonia Texcalco sobre el libramiento Tecnológico-San Marcos.

You may also like

Categorías