México enfrentará a Argentina en partido amistoso previo al Mundial 2026, asegura prensa argentina

Faltan 260 días para que empiece la Copa del Mundo y México, ya clasificado por ser país organizador, sigue preparándose con partidos amistosos ante rivales de primer nivel para llegar de la mejor forma a la justa veraniega y soñar con una participación histórica. La Selección Argentina, actual campeona del mundo con Lionel Messi como capitán y referente, sería uno de sus rivales antes del Mundial.

De acuerdo con el Diario Olé, uno de los medios más importantes de Argentina, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, les aseguró en entrevista con Federico Saint Roman que “si bien falta la fecha (FIFA) de marzo, tenemos confirmados los previos al Mundial de junio, que serían con México y Honduras. Los jugaríamos acá, en Estados Unidos, falta definir los estadios”.

En los últimos años, la rivalidad entre México y Argentina se ha acrecentado. Un largo historial de eliminaciones y partidos cruciales entre Copa América y Copa del Mundo marcaron el “pique” entre ambas selecciones.

De acuerdo con la máxima figura de la Asociación del Futbol Argentino, “con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a 15 días del inicio del Mundial. Honduras también va a ser un rival duro para nosotros, pero es la preparación final”.

Mientras tanto, la Albiceleste, bicampeona de América y campeona vigente del mundo, tendrá dos partidos amistosos en octubre contra Venezuela y Puerto Rico.

Los dirigidos por Javier Aguirre, enfrentarán el sábado 11 de octubre a Colombia en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos a las 19:00 horas de la Ciudad de México y el 14 de octubre, se medirán contra Ecuador en el estadio Akron de Guadalajara a las 18:30 horas.