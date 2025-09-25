La lluvia podría darle un descanso a Puebla capital hoy

Desde Puebla

Este jueves se prevé un día parcialmente nublado, con una baja probabilidad de lluvias durante la tarde, las cuales podrían dejar acumulaciones entre 0 y 5 mm.

La temperatura máxima alcanzará los 23°C, mientras que la mínima será de 14°C. Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones ante un índice UV extremo, es fundamental proteger la piel si se realizan actividades al aire libre.

La calidad del aire se mantiene en niveles buenos, lo que permite realizar actividades al exterior sin riesgos para la salud.

Como medidas preventivas, se exhorta a las y los conductores a frenar con anticipación, reducir la velocidad si hay presencia de lluvia y considerar que el vehículo necesita mayor distancia para frenar en pavimento mojado. En caso de cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.