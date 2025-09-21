Video: Arzobispo presenta nuevos altar, ambón y cátedra del obispo de la catedral

María Huerta

Durante la misa dominical, el arzobispo de la Arquidiócesis de Puebla, Víctor Sánchez presentó los nuevos altar, ambón y cátedra del obispo de la Catedral, que serán su legado.

Asimismo, destacó que el próximo 6 de octubre se llevará a cabo la fiesta del noveno obispo Juan Palafox y Mendoza.

“Todo lo que está en Puebla, huele a Palafox. Él terminó esta catedral, la consagró y después regresó a España, es el legado que nos dejó”.