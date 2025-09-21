20% de las calles en la capital, no pavimentado y 80% de vialidades, afectado: David Aysa

María Tenahua

El secretario de Movilidad e Infraestructura del ayuntamiento de Puebla, David Aysa de Salazar, informó que el 20 por ciento de las calles en la ciudad no tiene pavimento y el 80 por ciento de las vialidades está dañado.

En entrevista, destacó que la capital poblana tiene 50 mil calles de esquina a esquina y, de esta cifra, el 20 por ciento falta pavimentar.

En el caso de vialidades ya pavimentadas, el 80 por ciento se encuentran con un daño en la red, por ello, siguen las evaluaciones para intervenirlas.

Comentó que hay mantenimiento mayor, que corresponde a reelaminar las calles, como lo están haciendo en la 11 y 30 Oriente.