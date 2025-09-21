Domingo parcialmente nublado con medianas posibilidades de lluvia en Puebla capital

Desde Puebla

Se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 26°C y mínimas de 14°C.

Existe una probabilidad media de lluvia entre las 18:00 y las 21:00 horas, con una acumulación estimada de entre 0 a 5 mm.

Además, se alerta sobre un índice UV en nivel extremo, se exhorta a la población a proteger su piel y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 hrs.

Ante las condiciones climáticas previstas, es importante tomar precauciones al conducir, especialmente durante la lluvia. Se recomienda disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia con otros vehículos, encender las luces bajas y evitar maniobras bruscas.

También se debe tener cuidado con los encharcamientos, ya que pueden provocar pérdida de control del vehículo; en caso de aquaplaning, se debe soltar el acelerador con suavidad hasta recuperar la estabilidad. Antes de salir, verifica que tu automóvil esté en buenas condiciones: revisa frenos, neumáticos con la presión adecuada y en buen estado, así como limpiaparabrisas funcionales.

Mantén los cristales limpios y libres de empañamiento para asegurar una buena visibilidad durante el trayecto. Estas medidas sencillas pueden marcar la diferencia y ayudar a prevenir accidentes.

Finalmente, informamos que el monitoreo de las condiciones climáticas se mantiene de forma permanente a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).