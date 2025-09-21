Video: Camión con cervezas se vuelca en la autopista y, solícita, la gente…comete rapiña

Desde Puebla

Camión volcado a la altura del puente de San Antonio, en la autopista México_Puebla, con sentido a los estadios.

Un tractocamión de doble remolque cargado con cerveza sobre la autopista Mexico – Puebla a la altura del puente de San Antonio Abad en dirección a CDMX sufrió un percance al salirse uno de los remolques provocando volcadura y dejando la carga regada sobre la carretera.

El conductor se encuentra con lesiones leves.

Automovilistas y habitantes empiezan a realizar actos de rapiña.

Extreme precauciones, ya que se está generando tráfico intenso en la zona.