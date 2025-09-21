Recuperan vehículo de plataforma en San Juan Tlautla

Desde Puebla

*21 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* Como resultado de los protocolos de búsqueda y atención inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula localizaron y aseguraron un vehículo de servicio de plataforma reportado robado.

La madrugada del sábado, la persona afectada informó que, al realizar un servicio en el municipio de San Andrés Calpan, dos masculinos lo amagaron y lo despojaron de su unidad Kia Río color azul.

Tras implementar un operativo de búsqueda, el automóvil fue localizado sobre la calle 5 Sur de la junta auxiliar de San Juan Tlautla. Una vez confirmada la unidad, se notificó al propietario para iniciar el trámite correspondiente y se realizó la devolución del vehículo.