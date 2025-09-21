Murió abuelita tras caer a cisterna vacía en Tehuacán

Desde Puebla
Una señora de la 3ra edad murió al caer a una cisterna vacía en la calle 13 Norte, entre 12 y 14 Oriente, colonia Guadalupe, Tehuacán.
Las autoridades fueron alertadas que señora de la 3ra edad en una silla de ruedas cayó a una cisterna vacía.
Al lugar acudió la policía municipal, ambulancia de Protección Civil y bomberos, pero se percataron que ya no contaba con signos vitales.
You may also like
-
Recuperan vehículo de plataforma en San Juan Tlautla
-
Video: Arzobispo presenta nuevos altar, ambón y cátedra del obispo de la catedral
-
20% de las calles en la capital, no pavimentado y 80% de vialidades, afectado: David Aysa
-
Domingo parcialmente nublado con medianas posibilidades de lluvia en Puebla capital
-
Labores preventivas, permiten resultados exitosos de la Policía Forestal