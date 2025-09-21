Murió abuelita tras caer a cisterna vacía en Tehuacán

Desde Puebla

Una señora de la 3ra edad murió al caer a una cisterna vacía en la calle 13 Norte, entre 12 y 14 Oriente, colonia Guadalupe, Tehuacán.

Las autoridades fueron alertadas que señora de la 3ra edad en una silla de ruedas cayó a una cisterna vacía.

Al lugar acudió la policía municipal, ambulancia de Protección Civil y bomberos, pero se percataron que ya no contaba con signos vitales.