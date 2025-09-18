Vinculan a proceso a chofer de autobús que chocó contra tren en Atlacomulco

EL VALLE

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo Alfredo “N”, conductor del autobús que el pasado 8 de septiembre colisionó con un tren en el municipio de Atlacomulco, accidente que dejó 10 personas muertas y 62 lesionadas.

El Ministerio Público presentó los datos de prueba suficientes para que un juez determinara su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. El plazo para el cierre de la investigación complementaria será de tres meses.

De acuerdo con la investigación, el conductor manejaba un autobús de la empresa Herradura de Plata en el que viajaban 72 pasajeros. La unidad permanecía detenida cerca de las vías del tren en la carretera Atlacomulco-El Oro, colonia Las Mercedes, cuando el chofer reanudó la marcha sin percatarse de la aproximación de la locomotora, lo que derivó en la colisión.

Testigos declararon que el chofer llevaba la música “a muy alto volumen”, lo que pudo impedirle escuchar el claxon del tren. Tras el impacto, siete mujeres y tres hombres perdieron la vida, mientras que 62 pasajeros resultaron heridos. De ellos, 55 fueron trasladados a hospitales de la región: 42 ya recibieron el alta médica, 10 permanecen en estado delicado y tres más estables.

La Fiscalía precisó que Gustavo Alfredo “N” abandonó el lugar del siniestro y no fue detenido en ese momento. Tras labores de investigación en el Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán, fue localizado en el Fraccionamiento Villas del Paraíso de Morelia, donde fue capturado en colaboración con la Fiscalía de Michoacán. Posteriormente fue ingresado al Centro Penitenciario de El Oro.

Las autoridades recordaron que el imputado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra. Además, explicaron que mientras la FGJEM investiga los homicidios y lesiones, corresponde al Ministerio Público Federal revisar la eventual responsabilidad en torno al uso de la vía férrea, la señalización y las medidas de seguridad en la zona del accidente.