Expulsan de Paraguay a exsecretario de Seguridad de Tabasco; es entregado a autoridades mexicanas

La Fiscalía de Paraguay informó que este miércoles fue expulsado de su territorio y entregado a autoridades mexicanas Hernán “N”, exsecretario de Seguridad de Tabasco, acusado de presuntamente liderar al grupo criminal La Barredora.

En un boletín oficial, la dependencia detalló que el procedimiento fue coordinado por la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Jurídica Externa (UASI) junto con autoridades nacionales y mexicanas, en cumplimiento de una decisión migratoria soberana al considerar irregular la estancia del también conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el exfuncionario fue trasladado a México tras su detención el pasado 12 de septiembre en Paraguay.

En territorio mexicano, Hernán “N”, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante la administración de Adán Augusto López, enfrenta acusaciones por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Se prevé que en las próximas horas sea presentado ante un juez de control para la apertura del proceso penal correspondiente.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido será ingresado al penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, El Altiplano.

En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que la Cancillería mexicana trabaja en esclarecer en qué momento el exfuncionario “se descompuso” y estableció presuntos vínculos con la delincuencia.

Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal explicó que el caso debe dejar claro cómo Bermúdez Requena pasó de encabezar la seguridad en Tabasco a convertirse en un generador de violencia en la entidad.

“Es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener vínculos con la delincuencia. Cómo se le separa del cargo a principios de 2024 y cómo, a partir de ahí, huye”, señaló.

Sheinbaum recordó que la Fiscalía de Tabasco abrió una investigación tras detectar que el exfuncionario continuaba relacionado con delitos en la región. Con una orden de aprehensión en su contra, las autoridades dieron seguimiento al caso y solicitaron la extradición para que enfrente la justicia en México.

La presidenta agregó que el senador Adán Augusto López ya manifestó su disposición a declarar ante las fiscalías federal y estatal sobre su excolaborador, subrayando que no habrá impunidad independientemente de que se trate de un exfuncionario vinculado a un gobierno de Morena.

Respecto al relevo del general Miguel Ángel López Martínez, quien reveló avances de la investigación contra el presunto líder criminal de La Barredora, Sheinbaum negó que se trate de un castigo o que guarde relación con las declaraciones sobre Bermúdez Requena. Aclaró que estos movimientos responden a los relevos rutinarios que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Finalmente, reiteró que el caso debe servir para esclarecer responsabilidades y fortalecer la confianza en las instituciones: “La idea es que venga aquí, que declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad”.