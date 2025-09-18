Más de 2 mdp recaudó parquímetros por multas 

María Tenahua

El subsecretario de Movilidad del municipio de Puebla, Norman Campos Velázquez señaló que durante agosto el sistema de parquímetros recaudó dos millones 700 mil pesos por el concepto de multas.

Lo anterior al asistir a la Comisión de Movilidad, Infraestructura y Servicios Públicos, en la cual señaló que un millón 616 mil pesos, ingresaron por utilizar este tipo de medida.

Puntualizó que la zona en donde la gente sigue sin respetar los lineamientos, es en el Centro Histórico, al argumentar que se debe a que hay mayor movilidad.

Asimismo, precisó que la falta que más comenten los conductores es que se estacionan en cajones que son destinados para las personas con discapacidad, en ingresos de viviendas, o llegan a ocupar dos espacios.