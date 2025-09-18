Disminuyó 2.7 % el volumen de la producción manufacturera, en julio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) informa sobre la coyuntura de las principales variables de la producción y el empleo en el sector manufacturero, en torno a 206 clases de actividad en México.
I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS
Volumen físico de la producción
En julio de 2025 y con cifras desestacionalizadas, el volumen físico de la producción de la industria manufacturera presentó un decremento de 2.7% en su comparación mensual y de 1.1% a tasa anual.
Personal ocupado
En julio de este año, el personal ocupado total en la industria manufacturera descendió 0.2 % a tasa mensual. Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo o salario fijo) retrocedió 2.1 % y el personal dependiente de la razón social, 0.2 % —el número de las y los obreros y técnicos en producción cayó 0.1 % y el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.2 %—.
Horas trabajadas
Las horas que trabajó el personal ocupado total bajaron 0.2 % respecto a junio pasado.
Según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal no dependiente de la razón social disminuyeron 2.7 % y las correspondientes al personal dependiente, 0.2 %
—las trabajadas por las y los obreros y técnicos en producción fueron menores en 0.4 % y por las y los empleados administrativos, contables y de dirección, en 0.2 %—.
Remuneraciones medias reales
Durante el séptimo mes de 2025, las remuneraciones medias reales pagadas —deflactadas con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— en el sector manufacturero crecieron 0.7 % a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal dependiente de la razón social aumentaron 0.7 por ciento. Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección subieron 1.0 %, y las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades, 0.6 por ciento. Las del personal no dependiente registraron un alza de 0.3 %
You may also like
-
El IOCP anticipa una disminución anual del consumo privado, de 0.7 % para julio y agosto de 2025
-
Pipazo en Iztapalapa: Causa penal contra Silza se mantiene, pese a muerte de chofer
-
Suman 20 muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa; 31 personas siguen hospitalizadas
-
Reforma a la Ley de Amparo busca que el sistema judicial sea más expedito: Sheinbaum
-
Aumenta a 17 el número de decesos por explosión de pipa en Iztapalapa