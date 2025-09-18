El IOCP anticipa una disminución anual del consumo privado, de 0.7 % para julio y agosto de 2025

Staff/RG

El Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP) presenta una estimación adelantada del Indicador Mensual del Consumo Privado (IMCP). Mientras que el IMCP se publica nueve semanas después del mes de referencia, el IOCP presenta una primera estimación en dos semanas y una segunda, más precisa, en seis semanas.

Para julio y agosto de 2025, el IOCP anticipa una reducción anual de 0.7% en el IMCP. En términos mensuales, se prevé una baja de 0.7% en julio y sin variación para agosto. El IOCP (base 2018=100) señala que el IMCP tendrá un nivel de 110.7 puntos, en julio y agosto de este año. Las estimaciones presentan sus respectivos intervalos de confianza a 95.0 % y corresponden a cifras desestacionalizadas