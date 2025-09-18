Presentan Proyecto de Reforma a Ley de la UAEMéx

EL VALLE

Toluca, Méx.- Con el objetivo de transformarse en una institución más incluyente, responder a las necesidades de la comunidad y garantizar sus derechos, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, presentó el proyecto de Reforma a la Ley de la UAEMéx.

Este proyecto pretende dar inicio a una nueva etapa en la Máxima Casa de Estudios de la entidad, en la que los instrumentos jurídicos aseguren el desarrollo de la universidad en el contexto nacional e internacional.

En conferencia de prensa, la titular de la UAEMéx refirió que este proyecto, así como la integración del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029, pretenden crear una universidad cercana que elimine las barreras, facilite la participación de su comunidad y fortalezca la vinculación con la sociedad mexiquense, una universidad incluyente que reconozca y abrace su diversidad, una universidad progresista que pone en el centro de la acción a las personas que la integran.

Afirmó que este proyecto, al igual que el de renovación de Rectoría-Centro Cultural Universitario están basados en los valores de la transformación universitaria, donde la participación de todas y todos sus integrantes es elemental.

“Con la participación de las y los universitarios, con el respaldo de la sociedad mexiquense y con la determinación de construir una mejor institución pondremos los cimientos para tener la UAEMéx que durante tantos años hemos soñado”, destacó.

En tanto, la titular de la Consejería Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, subrayó que, para la construcción de una institución justa, ética, participativa e incluyente, se propone la integración del Anteproyecto de Reforma a la Ley de la institución, con el objetivo de establecer instrumentos jurídicos que den soluciones al acontecer actual.

Para este cometido, comenzarán un diagnóstico a partir de una amplia discusión y construcción colectiva, donde estudiantes, personal administrativo y académicos podrán incorporar sus propuestas para la construcción del anteproyecto de reforma.

La administración encabezada por la rectora Zarza Delgado asume la necesidad de reformar el marco normativo universitario, a fin de construir una institución más justa, ética, participativa e incluyente.

Por ello, invita a la comunidad universitaria a formar parte del Diagnóstico Participativo para la integración del Anteproyecto de Reforma a la Ley de la Universidad, máximo instrumento jurídico de la institución, con el objetivo de que existan instrumentos que den soluciones al acontecer actual, incorporen valores, conceptos y procedimientos fundamentales para el desarrollo de la Universidad en los contextos nacional e internacional, sin perder de vista su esencia y el cumplimiento de sus fines como institución de educación en la formación de personas éticas, críticas y preparadas.