En el Día Mundial del Colesterol, llaman a reforzar la prevención para proteger la salud cardiovascular de los mexicanos

Staff/RG

· En México, 220 mil personas mueren cada año por enfermedades del corazón, la principal causa de muerte en el país.

· El colesterol alto es un “asesino silencioso”, porque no da síntomas, pero puede dañar gravemente la salud cardiovascular.

· Mantener un equilibrio entre colesterol LDL (“malo”) y HDL (“bueno”) es fundamental para prevenir infartos y derrames cerebrales.

En el marco del Día Mundial del Colesterol, especialistas en salud hacen un llamado a la población mexicana a poner mayor atención en el cuidado de sus niveles de colesterol, ya que cuando este se encuentra elevado puede acumularse en las arterias y obstruir el flujo sanguíneo, lo que incrementa el riesgo de infartos, derrames cerebrales y otras enfermedades cardiovasculares. Estos padecimientos son la principal causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. En el caso específico de México, cada año, alrededor de 220 mil personas fallecen debido a enfermedades del corazón, lo que refleja la urgencia de fortalecer la prevención.

El colesterol es una grasa que el cuerpo necesita en cierta cantidad para estar sano; viaja en la sangre a través de lipoproteínas: el LDL o “colesterol malo”, que cuando está alto se acumula en las arterias y puede provocar distintas afecciones a la salud, y el HDL o “colesterol bueno”, que ayuda a limpiar ese exceso llevándolo al hígado para eliminarlo; por eso, mantener un buen equilibrio entre ambos es clave para cuidar la salud del corazón.

Lo preocupante es que el colesterol elevado no produce síntomas, por lo que al igual que la hipertensión, se le conoce como un “asesino silencioso”. Por esta razón, es fundamental realizar análisis clínicos periódicos y adoptar un estilo de vida saludable, que incluya:

· Dieta equilibrada y baja en grasas saturadas.

· Actividad física regular.

· Control del peso.

· No fumar.

· Apego a los tratamientos médicos en caso necesario.

“El colesterol alto suele ser silencioso y no da señales, pero puede afectar gravemente a la salud. Por ello en Sandoz, promovemos la importancia de realizar revisiones médicas periódicas y adoptar hábitos de vida saludables. Nuestro compromiso es garantizar que las personas tengan opciones terapéuticas asequibles que les ayuden a reducir su riesgo cardiovascular y vivir con mayor bienestar”, señaló la Dra. Katia Pineda, directora Médica de Sandoz para México, Caribe y Centroamérica.

De acuerdo con la especialista, estos esfuerzos buscan concientizar a la población sobre la importancia de conocer y controlar sus niveles de colesterol, de modo que puedan tomar decisiones informadas sobre su salud. Aunque muchas personas lo vean como algo “normal” decir que tienen el colesterol alto, no es algo menor, y mantenerlo bajo control es clave para proteger la salud cardiovascular mediante hábitos saludables y seguimiento médico adecuado, finalizó.