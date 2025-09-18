Aumenta consumo de metanfetaminas y alcohol entre los jóvenes: Fernández

EL VALLE

Naucalpan, Méx.- “En México se ha elevado el consumo de metanfetaminas y se considera que se encuentran al mismo nivel que el consumo de alcohol, sobre todo en los jóvenes”, advirtió la Directora General del Centro de Integración Juvenil a nivel nacional (CIJ), Carmen Fernández Cáceres.

Agregó que por el consumo de estos dos productos, el 71 por ciento de los pacientes que atienden los CIJ es de jóvenes que están consumiendo esas drogas sintéticas.

En un evento realizado en la Universidad del Valle de México campus Lomas Verdes, con motivo del 50 aniversario del CIJ Naucalpan, Fernández Cáceres expuso el grave peligro de consumir metanfetaminas y marihuana, más ahora que a estas drogas les adicionan fentanilo: “resulta que los antidoping que hemos hecho en los Centros, la metanfetamina tiene fentanilo, y si mata, generalmente con un paro respiratorio estén donde estén los jóvenes, dejan de respirar y mueren.

Dijo que era lamentable que en este año, se han atendido a muchos jóvenes que piden ayuda por consumo de marihuana y resulta que esta yerba también trae fentanilo, “entonces no saben lo que están consumiendo, ni saben lo que están ofertando, los laboratorios clandestinos que están por todos lados”.

Comentó que el CIJ, creado en 1969 como una instancia para atender adicciones, en este año han rehabilitado y otorgado prevención a 9 millones de pacientes, de esta cifra en el Estado de México ha sido 1 millón de personas y en Naucalpan 100 mil, quienes han recibido atención por adicciones o para prevenir esa conducta.

Además de los daños al sistema nervioso -dijo- también impacta negativamente en el medio ambiente, porque generan deforestación y degradación en los sistemas, consumen altas cantidades de agua y ensucian el suelo y los mares.

Dijo que los laboratorios clandestinos dejan sus residuos en tambos azules abandonados en los bosques o en otros sitios, lo que daña severamente el medio ambiente.