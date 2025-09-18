Falleció un adulto mayor en el centro de Zacatlán

Abelardo Domínguez

Un hombre de la tercera edad perdió la vida la tarde de este jueves en el primer cuadro de Zacatlán.

El lamentable suceso ocurrió en la esquina de la calle Juárez y la contraesquina Francisco Cosío.

Según testimonios, el hombre caminaba por la vía pública mientras cargaba un tanque de gas, cuando, de forma súbita, se desvaneció.

Paramédicos de la Cruz Roja local acudieron al lugar a brindarle atención inmediata. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia, el adulto mayor ya no presentaba signos vitales, su fallecimiento fue confirmado.

La zona ha sido acordonada en espera de las autoridades competentes, quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La identidad del fallecido no ha sido revelada.