Video: Docentes de Educación Física piden salida de su director

María Huerta
Entre docentes e inspectores de Educación Física exigieron la destitución de Omar Efrén Martínez Sánchez, director de Educación Física en Puebla.
Irrumpieron en la Coordinación de Desarrollo Educativo (Corde) Puebla Norte, donde señalaron que han sufrido cambios es sus fuentes de trabajo de manera unilateral, no se ha privilegiado el diálogo.
Por ello, gritaron “Fuera Omar”, al momento de ingresar a las instalaciones y sacar al personal.
You may also like
-
En noviembre se pondrán parquímetros en zona de hospitales, informó regidor
-
En la Arena BUAP se celebra la kermés mexicana
-
Policía estatal detiene a presuntos delincuentes de San Andrés Cholula y Puebla
-
CEPOSAMI, primer gran logro de política social, esperanza y luz para familias poblanas
-
Expulsan de Paraguay a exsecretario de Seguridad de Tabasco; es entregado a autoridades mexicanas