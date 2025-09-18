Video: Docentes de Educación Física piden salida de su director

María Huerta

Entre docentes e inspectores de Educación Física exigieron la destitución de Omar Efrén Martínez Sánchez, director de Educación Física en Puebla.

Irrumpieron en la Coordinación de Desarrollo Educativo (Corde) Puebla Norte, donde señalaron que han sufrido cambios es sus fuentes de trabajo de manera unilateral, no se ha privilegiado el diálogo.

Por ello, gritaron “Fuera Omar”, al momento de ingresar a las instalaciones y sacar al personal.