En noviembre se pondrán parquímetros en zona de hospitales, informó regidor

Comparecencias de funcionarios delicios, del 17 al 28 de octubre

María Tenahua

Del 17 al 28 de octubre, se llevarán a cabo las comparecencias como parte de la glosa del primer informe del presidente municipal José Chedraui Budib, informó el regidor Leonardo Rodríguez Juárez.

En este sentido, destacó que el horario que se determinó es de 9:30 a 15:30 horas, con una duración de dos horas cada una y comenzará la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), encabezada por Félix Pallares Miranda, secretaría General de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez y Tesorería, Héctor González Cobián.

Asimismo, durante la sesión ordinaria de cabildo se avaló que se aplace a noviembre la implementación de parquímetros qen los hospitales San Alejandro y Ortopedia.