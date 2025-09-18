15 de octubre, el 1er informe: Pepe Chedraui

María Tenahua
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, informó que en el Auditorio de la Reforma emitirá un mensaje a la ciudadanía, como parte de su primer informe, una vez que lo entregue durante sesión solemne de cabildo.
“Será el 15 de octubre, tenemos cabildo en la mañana y posteriormente en el Auditorio de la Reforma a las 12 del día”, enfatizó.
Asimismo, señaló que este viernes participará en el simulacro a las 12:00 horas en el zócalo de la capital poblana.
