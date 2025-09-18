En Atlixco, Ariadna Ayala entregó uniformes y materiales a trabajadores del municipio

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, encabezó la entrega de uniformes al personal de la Secretaría de Servicios Públicos, reconociendo de manera directa el esfuerzo de quienes diariamente contribuyen a mantener la ciudad limpia, ordenada y con servicios de calidad para todas las familias.

Durante el acto realizado en las instalaciones de Imagen Urbana, la presidenta Ariadna Ayala destacó que su gobierno trabaja no solo en obras y programas, sino también en continuar dignificando la labor de quienes hacen posible que Atlixco luzca como una ciudad ejemplar.

“Nuestros trabajadores son el rostro cercano de este Ayuntamiento; por eso hoy reafirmamos nuestro compromiso de mejorar sus condiciones laborales”, expresó Ariadna Ayala.

Cada paquete de uniformes incluyó dos pantalones y dos camisas de mezclilla, una mochila, dos sombreros y dos pares de botas; mientras que para el personal del Rastro Municipal se entregaron prendas y calzado sanitarios adecuados a su actividad. En total, fueron distribuidos 121 uniformes entre las distintas jefaturas