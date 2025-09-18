En la Arena BUAP se celebra la kermés mexicana

María Huerta

Decenas de estudiantes y docentes se dieron cita en la Arena BUAP, donde se lleva a cabo la kermés mexicana para la comunidad universitaria.

Ofrecen artículos, gastronomía, juegos mecánicos, espectáculo de luchas y música.

Esta actividad es parte de las acciones de bienvenida a nuevos estudiantes y la “Fiesta Mexicana BUAP”.