En la Arena BUAP se celebra la kermés mexicana

María Huerta
Decenas de estudiantes y docentes se dieron cita en la Arena BUAP, donde se lleva a cabo la kermés mexicana para la comunidad universitaria.
Ofrecen artículos, gastronomía, juegos mecánicos, espectáculo de luchas y música.
Esta actividad es parte de las acciones de bienvenida a nuevos estudiantes y la “Fiesta Mexicana BUAP”.
